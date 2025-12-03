- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
201
Gewinntrades:
194 (96.51%)
Verlusttrades:
7 (3.48%)
Bester Trade:
40.76 USD
Schlechtester Trade:
-33.03 USD
Bruttoprofit:
677.64 USD (677 629 pips)
Bruttoverlust:
-79.03 USD (79 009 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
80 (236.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.05 USD (80)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
90.48%
Max deposit load:
7.88%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
18.12
Long-Positionen:
201 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
43.42%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.03 USD (2.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.46% (33.03 USD)
Kapital:
26.06% (422.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|599
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|599K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +40.76 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 80
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Keine Bewertungen
30 USD pro Monat
59%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
66%
201
96%
90%
8.57
2.98
USD
USD
26%
1:200