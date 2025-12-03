SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Buy Gold
Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 59%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
201
Gewinntrades:
194 (96.51%)
Verlusttrades:
7 (3.48%)
Bester Trade:
40.76 USD
Schlechtester Trade:
-33.03 USD
Bruttoprofit:
677.64 USD (677 629 pips)
Bruttoverlust:
-79.03 USD (79 009 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
80 (236.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
236.05 USD (80)
Sharpe Ratio:
0.47
Trading-Aktivität:
90.48%
Max deposit load:
7.88%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
18.12
Long-Positionen:
201 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.57
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.03 USD (1)
Wachstum pro Monat :
43.42%
Algo-Trading:
66%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
33.03 USD (2.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.46% (33.03 USD)
Kapital:
26.06% (422.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 599
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 599K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.76 USD
Schlechtester Trade: -33 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 80
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.22 × 159
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Keine Bewertungen
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
