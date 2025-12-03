SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Forex Hunter ICM
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
63
Gewinntrades:
40 (63.49%)
Verlusttrades:
23 (36.51%)
Bester Trade:
18.26 USD
Schlechtester Trade:
-6.58 USD
Bruttoprofit:
84.89 USD (8 444 pips)
Bruttoverlust:
-77.98 USD (8 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (22.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.52 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
80.13%
Max deposit load:
2.14%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
24 (38.10%)
Short-Positionen:
39 (61.90%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-34.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.04 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.47%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.01 USD
Maximaler:
42.47 USD (2.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.81% (42.83 USD)
Kapital:
4.51% (68.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDSGD 9
GBPCAD 8
EURCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURAUD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
GBPCHF 4
EURCHF 3
EURNZD 3
CADCHF 2
AUDCHF 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDSGD -18
GBPCAD 31
EURCAD 6
GBPUSD 11
AUDCAD 3
EURAUD -14
AUDUSD -14
NZDUSD 0
GBPCHF 9
EURCHF -3
EURNZD -1
CADCHF 1
AUDCHF -7
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
EURCAD 948
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
EURAUD -2K
AUDUSD -1.3K
NZDUSD -3
GBPCHF 581
EURCHF -176
EURNZD -60
CADCHF 78
AUDCHF -497
GBPNZD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.26 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +22.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
noch 98 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Forex Hunter ICM
30 USD pro Monat
0%
0
0
USD
1.5K
USD
5
100%
63
63%
80%
1.08
0.11
USD
5%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.