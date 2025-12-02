SignaleKategorien
Hansen Benedictus Kurli

Tradefinity

Hansen Benedictus Kurli
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -45%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
142
Gewinntrades:
81 (57.04%)
Verlusttrades:
61 (42.96%)
Bester Trade:
1 106.25 USD
Schlechtester Trade:
-2 702.25 USD
Bruttoprofit:
11 637.75 USD (552 863 pips)
Bruttoverlust:
-16 176.97 USD (1 285 616 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (2 590.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 590.50 USD (9)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
96.88%
Max deposit load:
18.53%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
86 (60.56%)
Short-Positionen:
56 (39.44%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-31.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
143.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-265.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 674.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 032.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-45.33%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 653.08 USD
Maximaler:
5 288.10 USD (49.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.67% (5 287.80 USD)
Kapital:
55.06% (3 710.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100ft.r 83
XAUUSD+ 27
DJ30ft.r 10
NAS100.r 8
JPN225ft 7
BTCUSD 6
DJ30.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100ft.r -5.3K
XAUUSD+ 46
DJ30ft.r 451
NAS100.r 43
JPN225ft 46
BTCUSD -118
DJ30.r 287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100ft.r -303K
XAUUSD+ -856
DJ30ft.r 16K
NAS100.r -9.2K
JPN225ft -77K
BTCUSD -388K
DJ30.r 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 106.25 USD
Schlechtester Trade: -2 702 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 590.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 674.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 13" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Tradefinity
100 USD pro Monat
-45%
0
0
USD
5.4K
USD
5
0%
142
57%
97%
0.71
-31.97
USD
55%
1:500
