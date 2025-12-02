- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
129
Gewinntrades:
117 (90.69%)
Verlusttrades:
12 (9.30%)
Bester Trade:
26.42 USD
Schlechtester Trade:
-87.00 USD
Bruttoprofit:
257.77 USD (18 006 pips)
Bruttoverlust:
-265.30 USD (10 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (69.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69.24 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
26.71%
Max deposit load:
5.94%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.04
Long-Positionen:
45 (34.88%)
Short-Positionen:
84 (65.12%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-141.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-141.48 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
175.73 USD
Maximaler:
175.73 USD (17.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.57% (175.73 USD)
Kapital:
26.68% (226.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|128
|AUDUSD
|-46
|EURUSD
|-91
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.7K
|AUDUSD
|-294
|EURUSD
|-500
|AUDCAD
|168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +26.42 USD
Schlechtester Trade: -87 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
992
USD
USD
4
100%
129
90%
27%
0.97
-0.06
USD
USD
27%
1:500