Vitaly But

ECN Bot

Vitaly But
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
130
Gewinntrades:
107 (82.30%)
Verlusttrades:
23 (17.69%)
Bester Trade:
7.69 USD
Schlechtester Trade:
-21.32 USD
Bruttoprofit:
93.03 USD (32 554 pips)
Bruttoverlust:
-81.09 USD (13 898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (16.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.11 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.59%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.29
Long-Positionen:
85 (65.38%)
Short-Positionen:
45 (34.62%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-40.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.56 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
40.56 USD (53.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.08% (40.41 USD)
Kapital:
12.65% (63.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.DE40Cash 68
USDCHF 34
EURCHF 23
.JP225Cash 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.DE40Cash 22
USDCHF -2
EURCHF -9
.JP225Cash 1
EURAUD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.DE40Cash 17K
USDCHF 887
EURCHF -465
.JP225Cash 1.4K
EURAUD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.69 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 61
Forex.com-Live 536
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 24
SolidECN-Server
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
GIVTrade-Server
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 10
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 12
DooGroup-Live
0.00 × 1
PhillipNova-Server
0.00 × 25
Exness-MT5Real6
0.00 × 6
Exness-MT5Real9
0.00 × 4
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
Pipbull-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
TickmillUK-Live
0.00 × 135
ForexChief-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 17
GerchikCo-MT5
0.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

We trade inside the channel and use hedging to protect the position when price moves outside the channel.

Price usually returns back into the channel, and the hedge protects the account during temporary breakouts.


Keine Bewertungen
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ECN Bot
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
478
USD
4
0%
130
82%
100%
1.14
0.09
USD
13%
1:500
