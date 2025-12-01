SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025

Francisco Contreras Manzano
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
343
Gewinntrades:
324 (94.46%)
Verlusttrades:
19 (5.54%)
Bester Trade:
19.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.48 USD
Bruttoprofit:
249.02 USD (39 464 pips)
Bruttoverlust:
-167.95 USD (27 682 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (4.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.58 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
122
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.34
Long-Positionen:
171 (49.85%)
Short-Positionen:
172 (50.15%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
60.48 USD (5.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.66% (60.48 USD)
Kapital:
16.90% (177.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 73
EURJPY 60
US100 29
US30 26
GBPAUD 25
EURUSD 22
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDJPY 12
AUDUSD 11
US500 11
USDCAD 9
AUDCAD 7
GBPNZD 7
EURCAD 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
CHFJPY 4
BTCUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1
EURJPY -6
US100 1
US30 0
GBPAUD 11
EURUSD 39
USDCHF 16
NZDCAD 10
NZDJPY 17
AUDUSD 18
US500 0
USDCAD 7
AUDCAD 8
GBPNZD 8
EURCAD -9
GBPUSD -11
NZDUSD 7
CHFJPY -33
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.2K
US100 5.4K
US30 -3.5K
GBPAUD 1.3K
EURUSD 4K
USDCHF 1.5K
NZDCAD 1.4K
NZDJPY 2.2K
AUDUSD 1.6K
US500 -1.7K
USDCAD 1K
AUDCAD 1.2K
GBPNZD 1.5K
EURCAD -1.3K
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 706
CHFJPY -5.2K
BTCUSD 800
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.76 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 13:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
30 USD pro Monat
8%
0
0
USD
1.1K
USD
5
100%
343
94%
100%
1.48
0.24
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.