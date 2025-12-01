- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
343
Gewinntrades:
324 (94.46%)
Verlusttrades:
19 (5.54%)
Bester Trade:
19.76 USD
Schlechtester Trade:
-60.48 USD
Bruttoprofit:
249.02 USD (39 464 pips)
Bruttoverlust:
-167.95 USD (27 682 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (4.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
70.58 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.89%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
122
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.34
Long-Positionen:
171 (49.85%)
Short-Positionen:
172 (50.15%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-10.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
60.48 USD (5.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.66% (60.48 USD)
Kapital:
16.90% (177.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|EURJPY
|60
|US100
|29
|US30
|26
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDCAD
|14
|NZDJPY
|12
|AUDUSD
|11
|US500
|11
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|4
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1
|EURJPY
|-6
|US100
|1
|US30
|0
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDCAD
|10
|NZDJPY
|17
|AUDUSD
|18
|US500
|0
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|-33
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.2K
|US100
|5.4K
|US30
|-3.5K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDCAD
|1.4K
|NZDJPY
|2.2K
|AUDUSD
|1.6K
|US500
|-1.7K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|-5.2K
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.76 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.68 USD
