Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
24 (96.00%)
Verlusttrades:
1 (4.00%)
Bester Trade:
12.25 AUD
Schlechtester Trade:
-2.78 AUD
Bruttoprofit:
86.94 AUD (3 901 pips)
Bruttoverlust:
-5.57 AUD (86 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (67.81 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.81 AUD (18)
Sharpe Ratio:
0.99
Trading-Aktivität:
99.46%
Max deposit load:
83.38%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
25.91
Long-Positionen:
19 (76.00%)
Short-Positionen:
6 (24.00%)
Profit-Faktor:
15.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.25 AUD
Durchschnittlicher Profit:
3.62 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.57 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-2.78 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.78 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
8.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.09 AUD
Maximaler:
3.14 AUD (0.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.28% (2.87 AUD)
Kapital:
13.76% (140.34 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.a
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.a
|3.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Bester Trade: +12.25 AUD
Schlechtester Trade: -3 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.81 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.78 AUD
