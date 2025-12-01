- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
309 (65.18%)
Verlusttrades:
165 (34.81%)
Bester Trade:
84.30 USD
Schlechtester Trade:
-96.54 USD
Bruttoprofit:
2 541.41 USD (815 869 pips)
Bruttoverlust:
-2 390.27 USD (617 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (86.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
142.50 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
81.28%
Max deposit load:
86.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
243 (51.27%)
Short-Positionen:
231 (48.73%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-384.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.47 USD (13)
Wachstum pro Monat :
8.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
397.37 USD (38.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.81% (397.37 USD)
Kapital:
32.21% (626.01 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|129
|EURUSD
|101
|XAUUSD
|74
|AUDJPY
|41
|EURGBP
|38
|EURJPY
|24
|BTCUSD
|20
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|111
|XAUUSD
|205
|AUDJPY
|-30
|EURGBP
|112
|EURJPY
|61
|BTCUSD
|-8
|GBPJPY
|-241
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-144
|EURUSD
|757
|XAUUSD
|145K
|AUDJPY
|-3K
|EURGBP
|1K
|EURJPY
|1.5K
|BTCUSD
|59K
|GBPJPY
|-3.2K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|AUDCAD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +84.30 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|56.97 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|119.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
5
0%
474
65%
81%
1.06
0.32
USD
USD
32%
1:200