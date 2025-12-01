SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DRAGONFLY
Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
474
Gewinntrades:
309 (65.18%)
Verlusttrades:
165 (34.81%)
Bester Trade:
84.30 USD
Schlechtester Trade:
-96.54 USD
Bruttoprofit:
2 541.41 USD (815 869 pips)
Bruttoverlust:
-2 390.27 USD (617 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (86.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
142.50 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
81.28%
Max deposit load:
86.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
243 (51.27%)
Short-Positionen:
231 (48.73%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-384.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.47 USD (13)
Wachstum pro Monat :
8.65%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
397.37 USD (38.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.81% (397.37 USD)
Kapital:
32.21% (626.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 129
EURUSD 101
XAUUSD 74
AUDJPY 41
EURGBP 38
EURJPY 24
BTCUSD 20
GBPJPY 16
USDJPY 15
AUDUSD 14
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 0
EURUSD 111
XAUUSD 205
AUDJPY -30
EURGBP 112
EURJPY 61
BTCUSD -8
GBPJPY -241
USDJPY -98
AUDUSD 39
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -144
EURUSD 757
XAUUSD 145K
AUDJPY -3K
EURGBP 1K
EURJPY 1.5K
BTCUSD 59K
GBPJPY -3.2K
USDJPY -3.2K
AUDUSD 539
AUDCAD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +84.30 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
56.97 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
TitanFX-MT5-01
119.00 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DRAGONFLY
30 USD pro Monat
9%
0
0
USD
1.9K
USD
5
0%
474
65%
81%
1.06
0.32
USD
32%
1:200
