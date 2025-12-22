SignaleKategorien
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
9 Wochen
2 / 947 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 115%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
127
Gewinntrades:
88 (69.29%)
Verlusttrades:
39 (30.71%)
Bester Trade:
2 176.00 USD
Schlechtester Trade:
-445.00 USD
Bruttoprofit:
21 257.30 USD (188 315 pips)
Bruttoverlust:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 730.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 283.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
88.18%
Max deposit load:
4.19%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
20.45
Long-Positionen:
66 (51.97%)
Short-Positionen:
61 (48.03%)
Profit-Faktor:
4.07
Mathematische Gewinnerwartung:
126.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
241.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-133.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-779.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-779.30 USD (4)
Wachstum pro Monat :
34.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
134.90 USD
Maximaler:
784.30 USD (2.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.44% (783.30 USD)
Kapital:
6.19% (1 376.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 123
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 142K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 176.00 USD
Schlechtester Trade: -445 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 730.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -779.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Durchschnittliche Bewertung:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.26 05:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
