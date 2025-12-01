- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
68 (51.12%)
Verlusttrades:
65 (48.87%)
Bester Trade:
183.10 HKD
Schlechtester Trade:
-160.00 HKD
Bruttoprofit:
2 040.30 HKD (149 257 pips)
Bruttoverlust:
-2 179.33 HKD (401 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (188.80 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
326.97 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
10.34%
Max deposit load:
75.83%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.30
Long-Positionen:
43 (32.33%)
Short-Positionen:
90 (67.67%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.05 HKD
Durchschnittlicher Profit:
30.00 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.53 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-198.20 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.00 HKD (4)
Wachstum pro Monat :
-12.85%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
434.57 HKD
Maximaler:
470.00 HKD (87.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.41% (470.00 HKD)
Kapital:
36.61% (352.24 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|HK50.r
|110
|BTCUSD
|18
|NAS100.r
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|HK50.r
|-36
|BTCUSD
|-20
|NAS100.r
|38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|HK50.r
|-177
|BTCUSD
|-278K
|NAS100.r
|26K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +183.10 HKD
Schlechtester Trade: -160 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +188.80 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -198.20 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
USD
861
HKD
HKD
5
72%
133
51%
10%
0.93
-1.05
HKD
HKD
45%
1:500