SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Receiver Hand
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -13%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
133
Gewinntrades:
68 (51.12%)
Verlusttrades:
65 (48.87%)
Bester Trade:
183.10 HKD
Schlechtester Trade:
-160.00 HKD
Bruttoprofit:
2 040.30 HKD (149 257 pips)
Bruttoverlust:
-2 179.33 HKD (401 778 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (188.80 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
326.97 HKD (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
10.34%
Max deposit load:
75.83%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.30
Long-Positionen:
43 (32.33%)
Short-Positionen:
90 (67.67%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.05 HKD
Durchschnittlicher Profit:
30.00 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.53 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-198.20 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-252.00 HKD (4)
Wachstum pro Monat :
-12.85%
Algo-Trading:
72%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
434.57 HKD
Maximaler:
470.00 HKD (87.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.41% (470.00 HKD)
Kapital:
36.61% (352.24 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
HK50.r 110
BTCUSD 18
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
HK50.r -36
BTCUSD -20
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
HK50.r -177
BTCUSD -278K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +183.10 HKD
Schlechtester Trade: -160 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +188.80 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -198.20 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Receiver Hand
30 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
861
HKD
5
72%
133
51%
10%
0.93
-1.05
HKD
45%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.