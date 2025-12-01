- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
29 (65.90%)
Verlusttrades:
15 (34.09%)
Bester Trade:
1 036.63 USD
Schlechtester Trade:
-474.32 USD
Bruttoprofit:
2 015.07 USD (340 849 pips)
Bruttoverlust:
-2 971.36 USD (321 197 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 645.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 645.63 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
21.08%
Max deposit load:
19.55%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
38 (86.36%)
Short-Positionen:
6 (13.64%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-21.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-198.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 740.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 740.21 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-10.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 402.88 USD
Maximaler:
2 443.24 USD (24.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.02% (2 442.45 USD)
Kapital:
13.88% (1 243.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|BTCUSD
|6
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-2K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-188K
|BTCUSD
|208K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 036.63 USD
Schlechtester Trade: -474 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 645.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 740.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|57.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|119.00 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-10%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
5
0%
44
65%
21%
0.67
-21.73
USD
USD
27%
1:200