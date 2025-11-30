SignaleKategorien
Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -14%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
25 (26.31%)
Verlusttrades:
70 (73.68%)
Bester Trade:
0.88 UST
Schlechtester Trade:
-0.67 UST
Bruttoprofit:
9.40 UST (351 580 pips)
Bruttoverlust:
-15.77 UST (336 856 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (2.16 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.37 UST (4)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
90.89%
Max deposit load:
4.37%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.97
Long-Positionen:
42 (44.21%)
Short-Positionen:
53 (55.79%)
Profit-Faktor:
0.60
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 UST
Durchschnittlicher Profit:
0.38 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-0.23 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-4.07 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.07 UST (17)
Wachstum pro Monat :
-10.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.37 UST
Maximaler:
6.58 UST (33.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.16% (3.36 UST)
Kapital:
1.92% (0.87 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XRPUSD 43
SOLUSD 17
LNKUSD 14
DOGUSD 11
ADAUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -3
DOGUSD -1
ADAUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -5.2K
LNKUSD -47K
DOGUSD -564
ADAUSD 4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.88 UST
Schlechtester Trade: -1 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.16 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.07 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XBTFX-MetaTrader5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

Keine Bewertungen
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
