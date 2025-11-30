SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BBMA Super Trend
Budi Setiawan S Si

BBMA Super Trend

Budi Setiawan S Si
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
168
Gewinntrades:
138 (82.14%)
Verlusttrades:
30 (17.86%)
Bester Trade:
11.87 USD
Schlechtester Trade:
-8.12 USD
Bruttoprofit:
172.60 USD (19 451 pips)
Bruttoverlust:
-46.44 USD (6 832 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (32.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
32.77 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
93.46%
Max deposit load:
1.57%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
10.92
Long-Positionen:
134 (79.76%)
Short-Positionen:
34 (20.24%)
Profit-Faktor:
3.72
Mathematische Gewinnerwartung:
0.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-5.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-11.55 USD (3)
Wachstum pro Monat :
6.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
11.55 USD (0.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.54% (11.55 USD)
Kapital:
2.36% (47.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 24
EURUSD 18
EURJPY 15
NZDJPY 13
CHFJPY 11
GBPAUD 11
EURAUD 9
AUDJPY 9
AUDCAD 9
GBPUSD 9
CADJPY 8
AUDNZD 6
AUDUSD 6
USDCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 16
EURUSD 17
EURJPY 13
NZDJPY 13
CHFJPY 7
GBPAUD 9
EURAUD 6
AUDJPY 6
AUDCAD 6
GBPUSD 12
CADJPY 5
AUDNZD 4
AUDUSD 7
USDCHF 5
EURCAD 2
AUDCHF 2
USDCAD 2
GBPNZD 1
EURNZD -8
NZDUSD 1
EURGBP -2
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.5K
EURUSD 1.7K
EURJPY 2K
NZDJPY 897
CHFJPY 1.1K
GBPAUD 149
EURAUD 982
AUDJPY 903
AUDCAD 888
GBPUSD 618
CADJPY 820
AUDNZD 206
AUDUSD 715
USDCHF 398
EURCAD 302
AUDCHF 168
USDCAD 301
GBPNZD 200
EURNZD -1.2K
NZDUSD 100
EURGBP -175
GBPCAD 99
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.87 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Alpari-Trade
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 10
noch 384 ...
Keine Bewertungen
2025.12.08 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
