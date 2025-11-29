SignaleKategorien
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURAUD

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 516
Gewinntrades:
987 (65.10%)
Verlusttrades:
529 (34.89%)
Bester Trade:
4.13 USD
Schlechtester Trade:
-4.65 USD
Bruttoprofit:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Bruttoverlust:
-2 195.12 USD (320 703 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
326 (824.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
824.69 USD (326)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
92.60%
Max deposit load:
14.44%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
268
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
713 (47.03%)
Short-Positionen:
803 (52.97%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
113 (-458.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-458.26 USD (113)
Wachstum pro Monat :
53.52%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
359.70 USD
Maximaler:
943.59 USD (26.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.24% (943.74 USD)
Kapital:
13.54% (247.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD+ 1516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD+ 169K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.13 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 326
Max. aufeinandergehende Verluste: 113
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +824.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -458.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 00:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 18:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 18:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
