Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
47 (97.91%)
Verlusttrades:
1 (2.08%)
Bester Trade:
130.13 PLN
Schlechtester Trade:
-15.49 PLN
Bruttoprofit:
1 785.63 PLN (2 890 pips)
Bruttoverlust:
-15.49 PLN (592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (1 349.77 PLN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.77 PLN (30)
Sharpe Ratio:
1.16
Trading-Aktivität:
93.31%
Max deposit load:
25.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
114.28
Long-Positionen:
40 (83.33%)
Short-Positionen:
8 (16.67%)
Profit-Faktor:
115.28
Mathematische Gewinnerwartung:
36.88 PLN
Durchschnittlicher Profit:
37.99 PLN
Durchschnittlicher Verlust:
-15.49 PLN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-15.49 PLN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.49 PLN (1)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 PLN
Maximaler:
15.49 PLN (0.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.14% (15.49 PLN)
Kapital:
3.76% (1 191.22 PLN)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|31
|USDCAD.pro
|8
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD.pro
|405
|USDCAD.pro
|66
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|611
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
Bester Trade: +130.13 PLN
Schlechtester Trade: -15 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 349.77 PLN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.49 PLN
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
Keine Bewertungen
