Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
47 (97.91%)
Verlusttrades:
1 (2.08%)
Bester Trade:
130.13 PLN
Schlechtester Trade:
-15.49 PLN
Bruttoprofit:
1 785.63 PLN (2 890 pips)
Bruttoverlust:
-15.49 PLN (592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (1 349.77 PLN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 349.77 PLN (30)
Sharpe Ratio:
1.16
Trading-Aktivität:
93.31%
Max deposit load:
25.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
114.28
Long-Positionen:
40 (83.33%)
Short-Positionen:
8 (16.67%)
Profit-Faktor:
115.28
Mathematische Gewinnerwartung:
36.88 PLN
Durchschnittlicher Profit:
37.99 PLN
Durchschnittlicher Verlust:
-15.49 PLN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-15.49 PLN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.49 PLN (1)
Wachstum pro Monat :
3.21%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 PLN
Maximaler:
15.49 PLN (0.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.14% (15.49 PLN)
Kapital:
3.76% (1 191.22 PLN)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.pro 31
USDCAD.pro 8
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 405
USDCAD.pro 66
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 611
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +130.13 PLN
Schlechtester Trade: -15 PLN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 349.77 PLN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.49 PLN

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


Keine Bewertungen
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
