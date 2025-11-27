SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Masbamzfx System 2
Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
57 (70.37%)
Verlusttrades:
24 (29.63%)
Bester Trade:
1 933.00 JPY
Schlechtester Trade:
-1 602.00 JPY
Bruttoprofit:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
Bruttoverlust:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (458.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 081.00 JPY (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
1.76%
Max deposit load:
45.68%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
76 (93.83%)
Short-Positionen:
5 (6.17%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
6.62 JPY
Durchschnittlicher Profit:
91.18 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-194.21 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-31.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 606.00 JPY (2)
Wachstum pro Monat :
3.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
307.00 JPY
Maximaler:
3 798.00 JPY (19.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.64% (3 798.00 JPY)
Kapital:
8.09% (1 511.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 933.00 JPY
Schlechtester Trade: -1 602 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +458.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
Keine Bewertungen
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
