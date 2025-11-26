SignaleKategorien
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
441
Gewinntrades:
198 (44.89%)
Verlusttrades:
243 (55.10%)
Bester Trade:
1 496.77 USD
Schlechtester Trade:
-746.85 USD
Bruttoprofit:
42 761.11 USD (743 624 pips)
Bruttoverlust:
-37 975.70 USD (603 097 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (2 454.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 185.77 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
98.59%
Max deposit load:
51.92%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.51
Long-Positionen:
314 (71.20%)
Short-Positionen:
127 (28.80%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
10.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
215.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-156.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-2 839.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 887.81 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-71.46%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9 407.00 USD (50.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.67% (9 407.00 USD)
Kapital:
24.73% (822.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 393
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
NQ100.R 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.9K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
NQ100.R 40
GBPUSD 112
EURUSD -48
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 157K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
NQ100.R 975
GBPUSD 1.5K
EURUSD -499
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 496.77 USD
Schlechtester Trade: -747 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 454.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 839.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.