Signale / MetaTrader 4 / Uaen Me77
Azhar Mustofa

Uaen Me77

Azhar Mustofa
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -61%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
83
Gewinntrades:
27 (32.53%)
Verlusttrades:
56 (67.47%)
Bester Trade:
50.03 USD
Schlechtester Trade:
-51.08 USD
Bruttoprofit:
712.04 USD (67 257 pips)
Bruttoverlust:
-1 068.69 USD (103 429 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (207.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
207.25 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
38.80%
Max deposit load:
13.44%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
37
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
68 (81.93%)
Short-Positionen:
15 (18.07%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-458.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-458.06 USD (20)
Wachstum pro Monat :
-70.14%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
356.65 USD
Maximaler:
585.39 USD (123.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
76.33% (585.39 USD)
Kapital:
52.08% (23.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 70
GBPJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 3
USDCAD_MRG 2
USDCHF_MRG 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -400
GBPJPY_MRG 35
USDJPY_MRG 31
GBPUSD_MRG -15
USDCAD_MRG -11
USDCHF_MRG 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -39K
GBPJPY_MRG 2.1K
USDJPY_MRG 1.6K
GBPUSD_MRG -199
USDCAD_MRG -512
USDCHF_MRG 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +50.03 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +207.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -458.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

just trader
Keine Bewertungen
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 8200% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 02:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
