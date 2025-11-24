SignaleKategorien
Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1 548%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44 963
Gewinntrades:
26 115 (58.08%)
Verlusttrades:
18 848 (41.92%)
Bester Trade:
12 084.00 USD
Schlechtester Trade:
-17 640.00 USD
Bruttoprofit:
1 438 641.40 USD (13 418 198 pips)
Bruttoverlust:
-1 207 553.37 USD (14 235 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (87.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 853.12 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.46%
Max deposit load:
27.81%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
1279
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.92
Long-Positionen:
21 493 (47.80%)
Short-Positionen:
23 470 (52.20%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
5.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-11 005.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 964.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.94%
Jahresprognose:
120.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 096.35 USD
Maximaler:
29 188.99 USD (10.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.58% (25 716.89 USD)
Kapital:
57.77% (123 191.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44963
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 231K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -815K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12 084.00 USD
Schlechtester Trade: -17 640 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 005.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AnzoCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
