- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44 963
Gewinntrades:
26 115 (58.08%)
Verlusttrades:
18 848 (41.92%)
Bester Trade:
12 084.00 USD
Schlechtester Trade:
-17 640.00 USD
Bruttoprofit:
1 438 641.40 USD (13 418 198 pips)
Bruttoverlust:
-1 207 553.37 USD (14 235 287 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (87.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19 853.12 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.46%
Max deposit load:
27.81%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
1279
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.92
Long-Positionen:
21 493 (47.80%)
Short-Positionen:
23 470 (52.20%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
5.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
55.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-11 005.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 964.00 USD (3)
Wachstum pro Monat :
9.94%
Jahresprognose:
120.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 096.35 USD
Maximaler:
29 188.99 USD (10.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.58% (25 716.89 USD)
Kapital:
57.77% (123 191.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44963
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|231K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-815K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +12 084.00 USD
Schlechtester Trade: -17 640 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +87.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -11 005.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AnzoCapital-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
