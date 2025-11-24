SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Polaris Alpha Copy1
Zhang Zhuo

Polaris Alpha Copy1

Zhang Zhuo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 78%
Tickmill-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
212
Gewinntrades:
155 (73.11%)
Verlusttrades:
57 (26.89%)
Bester Trade:
160.02 USD
Schlechtester Trade:
-96.65 USD
Bruttoprofit:
3 080.01 USD (98 723 pips)
Bruttoverlust:
-923.17 USD (38 156 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (151.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
365.44 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
76.75%
Max deposit load:
15.69%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
12.67
Long-Positionen:
192 (90.57%)
Short-Positionen:
20 (9.43%)
Profit-Faktor:
3.34
Mathematische Gewinnerwartung:
10.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-82.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-169.70 USD (3)
Wachstum pro Monat :
43.68%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.54 USD
Maximaler:
170.25 USD (3.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.43% (170.05 USD)
Kapital:
11.52% (544.98 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 163
GBPUSD 28
AUDCAD 18
USDJPY 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 170
AUDCAD 29
USDJPY -51
AUDUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -143
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +160.02 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 82
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
itexsys-Platform
0.43 × 7
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.93 × 314
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.43 × 14
VTMarkets-Live
1.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 227
Tickmill-Live
2.17 × 18255
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 1090
noch 66 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
https://stats.tmsocial.net/widgets/ratings/4471?widgetKey=social_platform_ratings
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Polaris Alpha Copy1
999 USD pro Monat
78%
0
0
USD
3.9K
USD
6
76%
212
73%
77%
3.33
10.17
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.