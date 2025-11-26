SignaleKategorien
Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -38%
TickmillUK-Live
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
230 (69.69%)
Verlusttrades:
100 (30.30%)
Bester Trade:
7.10 EUR
Schlechtester Trade:
-27.74 EUR
Bruttoprofit:
204.38 EUR (794 794 pips)
Bruttoverlust:
-464.49 EUR (31 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (11.41 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.70 EUR (12)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
199.78%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
197 (59.70%)
Short-Positionen:
133 (40.30%)
Profit-Faktor:
0.44
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.79 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.64 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-85.07 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.07 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
-37.01%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
260.11 EUR
Maximaler:
339.72 EUR (89.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.48% (339.72 EUR)
Kapital:
26.54% (176.92 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 81
AUDUSD 70
USDCAD 54
GBPUSD 42
NZDUSD 29
USDCHF 20
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -62
AUDUSD -20
USDCAD -80
GBPUSD 23
NZDUSD -45
USDCHF -14
USDJPY -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -3.8K
AUDUSD -1.2K
USDCAD -4.1K
GBPUSD 1.5K
NZDUSD -2.5K
USDCHF -550
USDJPY 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.10 EUR
Schlechtester Trade: -28 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.41 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.07 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
