- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
230 (69.69%)
Verlusttrades:
100 (30.30%)
Bester Trade:
7.10 EUR
Schlechtester Trade:
-27.74 EUR
Bruttoprofit:
204.38 EUR (794 794 pips)
Bruttoverlust:
-464.49 EUR (31 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (11.41 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.70 EUR (12)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
199.78%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.77
Long-Positionen:
197 (59.70%)
Short-Positionen:
133 (40.30%)
Profit-Faktor:
0.44
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.79 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-4.64 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-85.07 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.07 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
-37.01%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
260.11 EUR
Maximaler:
339.72 EUR (89.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.48% (339.72 EUR)
Kapital:
26.54% (176.92 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|70
|USDCAD
|54
|GBPUSD
|42
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|20
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-62
|AUDUSD
|-20
|USDCAD
|-80
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|-45
|USDCHF
|-14
|USDJPY
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-3.8K
|AUDUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-4.1K
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-550
|USDJPY
|131
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.10 EUR
Schlechtester Trade: -28 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.41 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -85.07 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TickmillUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
|
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
|
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-38%
0
0
USD
USD
414
EUR
EUR
6
80%
330
69%
100%
0.44
-0.79
EUR
EUR
47%
1:20