SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Golden Trader
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 457
Gewinntrades:
1 864 (75.86%)
Verlusttrades:
593 (24.14%)
Bester Trade:
34 943.04 USD
Schlechtester Trade:
-18 251.23 USD
Bruttoprofit:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Bruttoverlust:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (2 177.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
69 822.43 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.78%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
180
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.10
Long-Positionen:
1 214 (49.41%)
Short-Positionen:
1 243 (50.59%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
6.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
178.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-533.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-32 562.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61 764.30 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-47.82%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 717.52 USD
Maximaler:
152 284.58 USD (34.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.96% (152 284.58 USD)
Kapital:
97.68% (187 873.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +34 943.04 USD
Schlechtester Trade: -18 251 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 177.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32 562.08 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "UltimaMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen