- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
106 (55.78%)
Verlusttrades:
84 (44.21%)
Bester Trade:
28.68 USD
Schlechtester Trade:
-110.91 USD
Bruttoprofit:
755.91 USD (733 203 pips)
Bruttoverlust:
-979.29 USD (955 560 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (58.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.94 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
30.63%
Max deposit load:
71.68%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
74 (38.95%)
Short-Positionen:
116 (61.05%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-486.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-486.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-32.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.97 USD
Maximaler:
486.30 USD (109.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.61% (486.30 USD)
Kapital:
62.78% (451.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-222K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.68 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -486.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.67 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe
Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-23%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
6
0%
190
55%
31%
0.77
-1.18
USD
USD
68%
1:200