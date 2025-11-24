SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SetZeroTrader
Vansana Latmany

SetZeroTrader

Vansana Latmany
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -23%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
106 (55.78%)
Verlusttrades:
84 (44.21%)
Bester Trade:
28.68 USD
Schlechtester Trade:
-110.91 USD
Bruttoprofit:
755.91 USD (733 203 pips)
Bruttoverlust:
-979.29 USD (955 560 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (58.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.94 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
30.63%
Max deposit load:
71.68%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.46
Long-Positionen:
74 (38.95%)
Short-Positionen:
116 (61.05%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-486.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-486.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-32.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
241.97 USD
Maximaler:
486.30 USD (109.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
67.61% (486.30 USD)
Kapital:
62.78% (451.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -222K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.68 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -486.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.67 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe


Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader


Keine Bewertungen
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 02:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 05:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SetZeroTrader
30 USD pro Monat
-23%
0
0
USD
219
USD
6
0%
190
55%
31%
0.77
-1.18
USD
68%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.