- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
28 (57.14%)
Verlusttrades:
21 (42.86%)
Bester Trade:
4.20 USD
Schlechtester Trade:
-17.02 USD
Bruttoprofit:
49.01 USD (4 533 pips)
Bruttoverlust:
-114.88 USD (9 501 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (18.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.40 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
94.74%
Max deposit load:
122.20%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
22 (44.90%)
Short-Positionen:
27 (55.10%)
Profit-Faktor:
0.43
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-37.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.14 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-50.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
69.46 USD
Maximaler:
69.46 USD (104.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.39% (69.46 USD)
Kapital:
27.11% (20.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.20 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Торговля по тренду с использованием локов
Keine Bewertungen
