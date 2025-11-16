SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 365%
Exness-Real29
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 098
Gewinntrades:
1 774 (84.55%)
Verlusttrades:
324 (15.44%)
Bester Trade:
15.35 USD
Schlechtester Trade:
-62.56 USD
Bruttoprofit:
4 323.44 USD (362 888 pips)
Bruttoverlust:
-2 530.18 USD (241 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (120.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.37 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
69.09%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.54
Long-Positionen:
1 163 (55.43%)
Short-Positionen:
935 (44.57%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-33.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-70.45 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
115.37 USD (6.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.16% (34.14 USD)
Kapital:
51.55% (554.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 445
EURAUD 384
GBPCAD 257
GBPUSD 240
EURCAD 136
EURUSD 115
USDCAD 99
GBPCHF 92
USDCHF 69
AUDUSD 65
AUDCAD 63
AUDCHF 63
EURGBP 39
EURCHF 31
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 486
EURAUD 206
GBPCAD 236
GBPUSD 396
EURCAD 160
EURUSD 146
USDCAD -22
GBPCHF -15
USDCHF 4
AUDUSD 46
AUDCAD 71
AUDCHF 67
EURGBP 1
EURCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 30K
EURAUD 21K
GBPCAD 13K
GBPUSD 11K
EURCAD 19K
EURUSD 10K
USDCAD -3K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 371
AUDUSD 4.6K
AUDCAD 9.9K
AUDCHF 5.3K
EURGBP 46
EURCHF 981
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.35 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +120.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.