- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 098
Gewinntrades:
1 774 (84.55%)
Verlusttrades:
324 (15.44%)
Bester Trade:
15.35 USD
Schlechtester Trade:
-62.56 USD
Bruttoprofit:
4 323.44 USD (362 888 pips)
Bruttoverlust:
-2 530.18 USD (241 704 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (120.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.37 USD (38)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
69.09%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
141
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.54
Long-Positionen:
1 163 (55.43%)
Short-Positionen:
935 (44.57%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-33.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-70.45 USD (3)
Wachstum pro Monat :
26.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
115.37 USD (6.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.16% (34.14 USD)
Kapital:
51.55% (554.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|445
|EURAUD
|384
|GBPCAD
|257
|GBPUSD
|240
|EURCAD
|136
|EURUSD
|115
|USDCAD
|99
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|69
|AUDUSD
|65
|AUDCAD
|63
|AUDCHF
|63
|EURGBP
|39
|EURCHF
|31
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|486
|EURAUD
|206
|GBPCAD
|236
|GBPUSD
|396
|EURCAD
|160
|EURUSD
|146
|USDCAD
|-22
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|46
|AUDCAD
|71
|AUDCHF
|67
|EURGBP
|1
|EURCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|30K
|EURAUD
|21K
|GBPCAD
|13K
|GBPUSD
|11K
|EURCAD
|19K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|-3K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|371
|AUDUSD
|4.6K
|AUDCAD
|9.9K
|AUDCHF
|5.3K
|EURGBP
|46
|EURCHF
|981
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.35 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 38
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +120.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.42 × 12
|
Exness-Real16
|0.72 × 18
|
Exness-Real4
|0.99 × 136
|
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
38 USD pro Monat
365%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
11
100%
2 098
84%
100%
1.70
0.85
USD
USD
52%
1:500