Algoritmic Capital, Ltd.

GOLDEN CUP

Algoritmic Capital, Ltd.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 21%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
225
Gewinntrades:
206 (91.55%)
Verlusttrades:
19 (8.44%)
Bester Trade:
19.30 USD
Schlechtester Trade:
-22.91 USD
Bruttoprofit:
539.03 USD (45 573 pips)
Bruttoverlust:
-343.55 USD (33 260 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (91.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.55 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
8.40%
Max deposit load:
4.23%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
18 Minuten
Erholungsfaktor:
3.44
Long-Positionen:
85 (37.78%)
Short-Positionen:
140 (62.22%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-22.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.91 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.56%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
56.78 USD (4.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.14% (41.39 USD)
Kapital:
4.54% (44.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 225
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 195
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.30 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +91.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
TRADE GOLD with Fix SL and use TP .... 
Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 19:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLDEN CUP
39 USD pro Monat
21%
0
0
USD
2K
USD
7
89%
225
91%
8%
1.56
0.87
USD
5%
1:500
