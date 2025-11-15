SignaleKategorien
Lai Weng Keong

Lai Weng Keong
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
19 (42.22%)
Verlusttrades:
26 (57.78%)
Bester Trade:
7.84 USD
Schlechtester Trade:
-6.82 USD
Bruttoprofit:
86.04 USD (41 879 pips)
Bruttoverlust:
-95.13 USD (22 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (29.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.88 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
8.65%
Max deposit load:
16.06%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
33 (73.33%)
Short-Positionen:
12 (26.67%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-13.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.25 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.48%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.01 USD
Maximaler:
33.37 USD (13.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.21% (33.37 USD)
Kapital:
2.29% (5.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500Cash 7
GER40Cash 5
GOLDmicro 4
CADJPYmicro 4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 3
EU50Cash 3
EURJPYmicro 3
NETH25Cash 2
HK50Cash 2
UK100Cash 2
USDJPYmicro 2
SPAIN35Cash 1
GBPJPYmicro 1
CHFJPYmicro 1
US100Cash 1
SILVERmicro 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500Cash -16
GER40Cash 15
GOLDmicro -5
CADJPYmicro -4
FRA40Cash 3
SWI20Cash 15
EU50Cash 17
EURJPYmicro 5
NETH25Cash 5
HK50Cash -8
UK100Cash -6
USDJPYmicro -8
SPAIN35Cash -4
GBPJPYmicro -5
CHFJPYmicro -6
US100Cash -5
SILVERmicro -3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500Cash -2.1K
GER40Cash 13K
GOLDmicro -4.8K
CADJPYmicro 14
FRA40Cash 5.9K
SWI20Cash 7.6K
EU50Cash 5K
EURJPYmicro 228
NETH25Cash 278
HK50Cash -92
UK100Cash -3.1K
USDJPYmicro -176
SPAIN35Cash -17
GBPJPYmicro -191
CHFJPYmicro -74
US100Cash -1.7K
SILVERmicro -126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.84 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 44" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
