- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
141
Gewinntrades:
134 (95.03%)
Verlusttrades:
7 (4.96%)
Bester Trade:
19.98 USD
Schlechtester Trade:
-11.85 USD
Bruttoprofit:
41.97 USD (12 419 pips)
Bruttoverlust:
-26.78 USD (15 389 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (9.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.64 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
5.34%
Max deposit load:
19.72%
Letzter Trade:
24 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
92 (65.25%)
Short-Positionen:
49 (34.75%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-19.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
19.03 USD (21.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.91% (19.03 USD)
Kapital:
14.53% (9.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30m
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30m
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30m
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.98 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
