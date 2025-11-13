- Wachstum
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
30 (53.57%)
Verlusttrades:
26 (46.43%)
Bester Trade:
847.00 USD
Schlechtester Trade:
-548.40 USD
Bruttoprofit:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Bruttoverlust:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 754.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 754.61 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
14.75%
Max deposit load:
11.40%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
36 (64.29%)
Short-Positionen:
20 (35.71%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
18.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
308.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-314.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-963.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 291.48 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-25.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.15 USD
Maximaler:
2 973.22 USD (47.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.70% (2 973.22 USD)
Kapital:
8.04% (695.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|CHFJPY
|1
|NQ100.R
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|CHFJPY
|0
|NQ100.R
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|CHFJPY
|30
|NQ100.R
|250
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +847.00 USD
Schlechtester Trade: -548 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 754.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -963.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot
