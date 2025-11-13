SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Fronia GOLD
Hayyan Azizi Zein

Fronia GOLD

Hayyan Azizi Zein
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
30 (53.57%)
Verlusttrades:
26 (46.43%)
Bester Trade:
847.00 USD
Schlechtester Trade:
-548.40 USD
Bruttoprofit:
9 241.80 USD (57 861 pips)
Bruttoverlust:
-8 188.99 USD (42 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 754.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 754.61 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
14.75%
Max deposit load:
11.40%
Letzter Trade:
11 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.35
Long-Positionen:
36 (64.29%)
Short-Positionen:
20 (35.71%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
18.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
308.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-314.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-963.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 291.48 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-25.17%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
5%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.15 USD
Maximaler:
2 973.22 USD (47.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.70% (2 973.22 USD)
Kapital:
8.04% (695.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 54
CHFJPY 1
NQ100.R 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1K
CHFJPY 0
NQ100.R 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
CHFJPY 30
NQ100.R 250
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +847.00 USD
Schlechtester Trade: -548 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 754.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -963.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 2
TradeKings-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AETOS-Live
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
noch 217 ...
im only trading on XAUUSD, use Breakout stop order and Limit order, always use minimal lot first, no holy grail at financial market just manage ur risk, recommendation 10.000 usd use 0.1 lot

Keine Bewertungen
2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 13:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.6% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.