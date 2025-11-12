- Wachstum
Trades insgesamt:
280
Gewinntrades:
156 (55.71%)
Verlusttrades:
124 (44.29%)
Bester Trade:
89.67 USD
Schlechtester Trade:
-47.93 USD
Bruttoprofit:
2 260.89 USD (202 772 pips)
Bruttoverlust:
-1 556.30 USD (132 940 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (632.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
632.55 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
54.13%
Max deposit load:
19.92%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
181 (64.64%)
Short-Positionen:
99 (35.36%)
Profit-Faktor:
1.45
Mathematische Gewinnerwartung:
2.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-225.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-225.93 USD (14)
Wachstum pro Monat :
29.76%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
369.13 USD
Maximaler:
784.70 USD (27.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.00% (784.40 USD)
Kapital:
7.94% (138.72 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|D30EUR
|44
|NASUSD
|28
|SPXUSD
|23
|U30USD
|18
|GBPCAD
|2
|GBPUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|860
|D30EUR
|-129
|NASUSD
|156
|SPXUSD
|-29
|U30USD
|-166
|GBPCAD
|12
|GBPUSD
|0
|GBPNZD
|1
|AUDUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|83K
|D30EUR
|-5.2K
|NASUSD
|9.9K
|SPXUSD
|-3K
|U30USD
|-16K
|GBPCAD
|871
|GBPUSD
|19
|GBPNZD
|164
|AUDUSD
|5
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +89.67 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +632.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Keine Bewertungen
