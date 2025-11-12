- Wachstum
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
53 (94.64%)
Verlusttrades:
3 (5.36%)
Bester Trade:
1 079.49 EUR
Schlechtester Trade:
-145.80 EUR
Bruttoprofit:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Bruttoverlust:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (18 563.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 563.83 EUR (53)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
37.17%
Max deposit load:
10.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
46.11
Long-Positionen:
40 (71.43%)
Short-Positionen:
16 (28.57%)
Profit-Faktor:
44.74
Mathematische Gewinnerwartung:
324.09 EUR
Durchschnittlicher Profit:
350.26 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-138.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-393.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.15 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
427.78%
Jahresprognose:
5 190.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
393.59 EUR
Maximaler:
393.59 EUR (39.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.36% (393.59 EUR)
Kapital:
45.60% (4 172.12 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 079.49 EUR
Schlechtester Trade: -146 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 563.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -393.15 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
