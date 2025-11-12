SignaleKategorien
Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
53 (94.64%)
Verlusttrades:
3 (5.36%)
Bester Trade:
1 079.49 EUR
Schlechtester Trade:
-145.80 EUR
Bruttoprofit:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
Bruttoverlust:
-414.91 EUR (15 536 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
53 (18 563.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 563.83 EUR (53)
Sharpe Ratio:
0.82
Trading-Aktivität:
37.17%
Max deposit load:
10.14%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
46.11
Long-Positionen:
40 (71.43%)
Short-Positionen:
16 (28.57%)
Profit-Faktor:
44.74
Mathematische Gewinnerwartung:
324.09 EUR
Durchschnittlicher Profit:
350.26 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-138.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-393.15 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-393.15 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
427.78%
Jahresprognose:
5 190.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
393.59 EUR
Maximaler:
393.59 EUR (39.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.36% (393.59 EUR)
Kapital:
45.60% (4 172.12 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 21K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 205K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 079.49 EUR
Schlechtester Trade: -146 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 53
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18 563.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -393.15 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
