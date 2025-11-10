SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SignalteteRB2
Phawin Tirasa

SignalteteRB2

Phawin Tirasa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 88%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
22 (81.48%)
Verlusttrades:
5 (18.52%)
Bester Trade:
2.86 USD
Schlechtester Trade:
-6.18 USD
Bruttoprofit:
24.84 USD (3 095 pips)
Bruttoverlust:
-14.71 USD (1 804 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (10.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10.36 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
48.16%
Max deposit load:
25.15%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.19
Long-Positionen:
4 (14.81%)
Short-Positionen:
23 (85.19%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.18 USD (1)
Wachstum pro Monat :
43.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.53 USD (34.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.83% (8.53 USD)
Kapital:
32.67% (5.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 8
EURUSD 5
AUDCAD 3
GBPCAD 3
EURAUD 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
GBPUSD 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 5
EURUSD 1
AUDCAD 0
GBPCAD -2
EURAUD -1
AUDUSD 0
USDCAD 0
GBPUSD 2
NZDJPY 1
CADJPY 3
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 662
EURUSD 100
AUDCAD 11
GBPCAD -326
EURAUD -79
AUDUSD 33
USDCAD 11
GBPUSD 192
NZDJPY 164
CADJPY 442
NZDUSD 81
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.86 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live32
0.01 × 152
ICMarketsEU-Live28
0.02 × 89
ICMarketsSC-Live20
0.04 × 294
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live23
0.44 × 32
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
0.63 × 8
RoboForex-Pro-5
1.34 × 56
Exness-Real16
2.24 × 242
RoboForex-Pro
2.43 × 47
FBS-Real-1
2.92 × 300
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Weltrade-Live
17.38 × 39
GCIFinancial-Live
21.68 × 37
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Keine Bewertungen
2026.01.05 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 03:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 11:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 11:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 10:30
Share of trading days is too low
2025.11.11 10:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
