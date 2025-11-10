- Wachstum
Trades insgesamt:
37
Gewinntrades:
19 (51.35%)
Verlusttrades:
18 (48.65%)
Bester Trade:
50.21 USD
Schlechtester Trade:
-51.92 USD
Bruttoprofit:
345.53 USD (34 855 pips)
Bruttoverlust:
-413.85 USD (41 078 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (95.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.26 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
28.21%
Max deposit load:
4.47%
Letzter Trade:
26 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.41
Long-Positionen:
18 (48.65%)
Short-Positionen:
19 (51.35%)
Profit-Faktor:
0.83
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
18.19 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-131.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.94 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-26.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
68.32 USD
Maximaler:
165.38 USD (31.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.38% (165.38 USD)
Kapital:
13.27% (67.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +50.21 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -131.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
