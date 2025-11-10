SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Scalp Trend Ea
Duy Van Nguy

Gold Scalp Trend Ea

Duy Van Nguy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 333 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 408%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
70
Gewinntrades:
61 (87.14%)
Verlusttrades:
9 (12.86%)
Bester Trade:
68.16 USD
Schlechtester Trade:
-62.53 USD
Bruttoprofit:
516.84 USD (358 928 pips)
Bruttoverlust:
-108.57 USD (68 999 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (141.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.82 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.66
Trading-Aktivität:
33.29%
Max deposit load:
12.41%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
6.53
Long-Positionen:
58 (82.86%)
Short-Positionen:
12 (17.14%)
Profit-Faktor:
4.76
Mathematische Gewinnerwartung:
5.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-13.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.53 USD (1)
Wachstum pro Monat :
106.83%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
62.53 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.57% (62.53 USD)
Kapital:
35.37% (144.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 70
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 408
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 290K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +68.16 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +141.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 07:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 20:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 07:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
