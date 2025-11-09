- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
22 (91.66%)
Verlusttrades:
2 (8.33%)
Bester Trade:
381.98 SGD
Schlechtester Trade:
-507.93 SGD
Bruttoprofit:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Bruttoverlust:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 025.08 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 348.22 SGD (6)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.65%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
5.44
Long-Positionen:
14 (58.33%)
Short-Positionen:
10 (41.67%)
Profit-Faktor:
4.44
Mathematische Gewinnerwartung:
115.64 SGD
Durchschnittlicher Profit:
162.77 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-402.86 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-507.93 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-507.93 SGD (1)
Wachstum pro Monat :
68.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.24 SGD
Maximaler:
509.73 SGD (16.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.86% (509.02 SGD)
Kapital:
32.64% (661.02 SGD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +381.98 SGD
Schlechtester Trade: -508 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 025.08 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -507.93 SGD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.84 × 916
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
119%
0
0
USD
USD
8.5K
SGD
SGD
8
100%
24
91%
100%
4.44
115.64
SGD
SGD
33%
1:500