Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
22 (91.66%)
Verlusttrades:
2 (8.33%)
Bester Trade:
381.98 SGD
Schlechtester Trade:
-507.93 SGD
Bruttoprofit:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
Bruttoverlust:
-805.72 SGD (4 192 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 025.08 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 348.22 SGD (6)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.65%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
5.44
Long-Positionen:
14 (58.33%)
Short-Positionen:
10 (41.67%)
Profit-Faktor:
4.44
Mathematische Gewinnerwartung:
115.64 SGD
Durchschnittlicher Profit:
162.77 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-402.86 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-507.93 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-507.93 SGD (1)
Wachstum pro Monat :
68.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.24 SGD
Maximaler:
509.73 SGD (16.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.86% (509.02 SGD)
Kapital:
32.64% (661.02 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 6
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 99
AUDUSD 249
GBPUSD 596
AUDJPY 129
GBPJPY 489
USDCAD 488
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
EURGBP 69
EURUSD -216
GBPAUD 108
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 829
AUDUSD 2.2K
GBPUSD 2.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 5K
USDCAD 3K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
EURGBP 499
EURUSD -2.5K
GBPAUD 742
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +381.98 SGD
Schlechtester Trade: -508 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 025.08 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -507.93 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.84 × 916
noch 141 ...
Keine Bewertungen
2025.12.28 16:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 23:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
