Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -59%
OctaFX-Real9
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
56 (54.90%)
Verlusttrades:
46 (45.10%)
Bester Trade:
214.15 USD
Schlechtester Trade:
-174.70 USD
Bruttoprofit:
2 105.30 USD (70 901 pips)
Bruttoverlust:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (407.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
407.14 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
2.96%
Max deposit load:
90.39%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.23
Long-Positionen:
51 (50.00%)
Short-Positionen:
51 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
37.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-612.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-612.07 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-71.59%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
427.58 USD
Maximaler:
612.07 USD (65.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.09% (612.07 USD)
Kapital:
31.56% (158.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +214.15 USD
Schlechtester Trade: -175 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +407.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -612.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
noch 16 ...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
Keine Bewertungen
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 82% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
