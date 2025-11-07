- Wachstum
Trades insgesamt:
803
Gewinntrades:
696 (86.67%)
Verlusttrades:
107 (13.33%)
Bester Trade:
56.94 USD
Schlechtester Trade:
-98.92 USD
Bruttoprofit:
1 376.72 USD (29 145 pips)
Bruttoverlust:
-1 055.46 USD (15 390 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (43.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.15 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
77.47%
Max deposit load:
108.09%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
145
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
359 (44.71%)
Short-Positionen:
444 (55.29%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-105.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-231.56 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
413.87 USD (46.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.01% (413.87 USD)
Kapital:
43.72% (460.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|803
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +56.94 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
Keine Bewertungen
