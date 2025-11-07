SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DAILY FOUR PERCENT
Fort Knox Global Inc.

DAILY FOUR PERCENT

Fort Knox Global Inc.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 2000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
FPMarketsLLC-Live4
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
803
Gewinntrades:
696 (86.67%)
Verlusttrades:
107 (13.33%)
Bester Trade:
56.94 USD
Schlechtester Trade:
-98.92 USD
Bruttoprofit:
1 376.72 USD (29 145 pips)
Bruttoverlust:
-1 055.46 USD (15 390 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
55 (43.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.15 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
77.47%
Max deposit load:
108.09%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
145
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
359 (44.71%)
Short-Positionen:
444 (55.29%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-105.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-231.56 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
413.87 USD (46.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.01% (413.87 USD)
Kapital:
43.72% (460.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 803
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 321
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +56.94 USD
Schlechtester Trade: -99 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.60 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.71 × 17
Axi-US12-Live
1.50 × 14
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
2.29 × 17
OctaFX-Real3
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
VantageInternational-Live 22
8.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
8.00 × 3
Fyntura-Live
13.09 × 23
Keine Bewertungen
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 20:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:25 - 1:100
2025.11.26 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.