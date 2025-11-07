SignaleKategorien
Spider Gold
Muhammad Zahran Rahmadi Putra

Spider Gold

Muhammad Zahran Rahmadi Putra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 777 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 295%
ICMarketsSC-MT5-2
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
385
Gewinntrades:
349 (90.64%)
Verlusttrades:
36 (9.35%)
Bester Trade:
16.73 USD
Schlechtester Trade:
-16.15 USD
Bruttoprofit:
1 041.61 USD (53 290 pips)
Bruttoverlust:
-133.11 USD (5 567 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (153.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.51 USD (49)
Sharpe Ratio:
0.81
Trading-Aktivität:
4.29%
Max deposit load:
6.91%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
24.65
Long-Positionen:
119 (30.91%)
Short-Positionen:
266 (69.09%)
Profit-Faktor:
7.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.98 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-27.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.78 USD (3)
Wachstum pro Monat :
34.53%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
36.85 USD (3.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.24% (37.06 USD)
Kapital:
5.83% (45.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 385
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 909
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.73 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 49
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 10:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 17:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 03:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 11:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.09 23:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 11:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.