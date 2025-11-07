SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Benyamin2
Mahdi Ariani

Benyamin2

Mahdi Ariani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 7%
WMMarkets-REAL
1:10
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
116
Gewinntrades:
50 (43.10%)
Verlusttrades:
66 (56.90%)
Bester Trade:
68.40 USD
Schlechtester Trade:
-37.80 USD
Bruttoprofit:
1 389.60 USD (2 385 pips)
Bruttoverlust:
-1 304.50 USD (2 104 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (147.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
147.00 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
0.10%
Max deposit load:
2.32%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
65 (56.03%)
Short-Positionen:
51 (43.97%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-130.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-130.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
9.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
223.90 USD
Maximaler:
362.30 USD (25.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.98% (362.30 USD)
Kapital:
1.29% (23.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30.Z25 112
US30.H26 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30.Z25 22
US30.H26 63
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30.Z25 176
US30.H26 105
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +68.40 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +147.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -130.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "WMMarkets-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

ok
Keine Bewertungen
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 15:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 10:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Benyamin2
30 USD pro Monat
7%
0
0
USD
2.1K
USD
12
0%
116
43%
0%
1.06
0.73
USD
17%
1:10
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.