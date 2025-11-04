- Wachstum
Trades insgesamt:
12 121
Gewinntrades:
7 914 (65.29%)
Verlusttrades:
4 207 (34.71%)
Bester Trade:
7 952.51 USD
Schlechtester Trade:
-11 707.80 USD
Bruttoprofit:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Bruttoverlust:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (5 405.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 746.47 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
16.46%
Max deposit load:
221.57%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
182
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
7 172 (59.17%)
Short-Positionen:
4 949 (40.83%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
4.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-54.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-2 255.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 028.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.02%
Jahresprognose:
97.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 330.00 USD
Maximaler:
46 260.85 USD (43.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.96% (46 260.85 USD)
Kapital:
74.56% (8 327.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12113
|EURUSD
|6
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|59K
|EURUSD
|-118
|EURJPY
|73
|GBPUSD
|-1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|EURUSD
|-186
|EURJPY
|105
|GBPUSD
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +7 952.51 USD
Schlechtester Trade: -11 708 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 405.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 255.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|4.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|8.28 × 336
|
ICMarketsSC-Live18
|11.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|12.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|12.43 × 7
|
TitanFX-06
|18.14 × 7
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
