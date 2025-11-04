SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Stable trading007
Hai Sheng

Stable trading007

Hai Sheng
0 Bewertungen
38 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -18%
MonetaMarkets-Live01
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12 121
Gewinntrades:
7 914 (65.29%)
Verlusttrades:
4 207 (34.71%)
Bester Trade:
7 952.51 USD
Schlechtester Trade:
-11 707.80 USD
Bruttoprofit:
286 489.58 USD (2 007 591 pips)
Bruttoverlust:
-228 321.58 USD (1 971 744 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (5 405.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
22 746.47 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
16.46%
Max deposit load:
221.57%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
182
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.26
Long-Positionen:
7 172 (59.17%)
Short-Positionen:
4 949 (40.83%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
4.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-54.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-2 255.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 028.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
8.02%
Jahresprognose:
97.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 330.00 USD
Maximaler:
46 260.85 USD (43.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.96% (46 260.85 USD)
Kapital:
74.56% (8 327.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 12113
EURUSD 6
EURJPY 1
GBPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 59K
EURUSD -118
EURJPY 73
GBPUSD -1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
EURUSD -186
EURJPY 105
GBPUSD -1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 952.51 USD
Schlechtester Trade: -11 708 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 405.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 255.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live14
1.00 × 14
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
4.00 × 1
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
12.43 × 7
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
该策略只做黄金。主做日内，有加仓，非马丁、带止损！跟随资金最少1500美金，可以固定跟随0.01手！资金量更大的话，请按净值比例1:1跟随，不要超比例跟！建议用ECN低点差低滑点账户跟随效果更好！
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 06:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 02:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 09:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.88% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
A large drawdown may occur on the account again
