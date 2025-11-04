SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Exness GD4 60 BE1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 60 BE1

Ji Jaeyeong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 75%
Exness-Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
102 (39.68%)
Verlusttrades:
155 (60.31%)
Bester Trade:
9.96 USD
Schlechtester Trade:
-2.99 USD
Bruttoprofit:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Bruttoverlust:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (46.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.91 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
9.01%
Max deposit load:
13.36%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
110 (42.80%)
Short-Positionen:
147 (57.20%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-26.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.57 USD (15)
Wachstum pro Monat :
44.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.54 USD
Maximaler:
43.78 USD (30.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.15% (32.40 USD)
Kapital:
7.75% (4.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 131
BTCUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 60
BTCUSD -15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 73K
BTCUSD -100K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.96 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 368
Exness-Real18
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.04 × 559
ICMarketsSC-Live05
2.67 × 12
Exness-Real9
8.77 × 191
2025.12.26 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 11:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 23:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 23:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 17:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 17:19
Share of trading days is too low
2025.11.04 17:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 04:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
