- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
257
Gewinntrades:
102 (39.68%)
Verlusttrades:
155 (60.31%)
Bester Trade:
9.96 USD
Schlechtester Trade:
-2.99 USD
Bruttoprofit:
322.89 USD (1 626 894 pips)
Bruttoverlust:
-277.89 USD (1 653 554 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (46.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.91 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
9.01%
Max deposit load:
13.36%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
1.03
Long-Positionen:
110 (42.80%)
Short-Positionen:
147 (57.20%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-26.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.57 USD (15)
Wachstum pro Monat :
44.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.54 USD
Maximaler:
43.78 USD (30.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.15% (32.40 USD)
Kapital:
7.75% (4.35 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|131
|BTCUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|60
|BTCUSD
|-15
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|73K
|BTCUSD
|-100K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.96 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
