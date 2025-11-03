- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
132
Gewinntrades:
42 (31.81%)
Verlusttrades:
90 (68.18%)
Bester Trade:
9.96 USD
Schlechtester Trade:
-2.95 USD
Bruttoprofit:
157.71 USD (1 593 855 pips)
Bruttoverlust:
-162.67 USD (1 590 904 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (30.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.06 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
1.96%
Max deposit load:
39.72%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
57 (43.18%)
Short-Positionen:
75 (56.82%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-29.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.36 USD (16)
Wachstum pro Monat :
-26.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.88 USD
Maximaler:
38.65 USD (70.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
70.57% (38.65 USD)
Kapital:
11.14% (3.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.96 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 368
|
Exness-Real18
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
ICMarketsSC-Live05
|2.67 × 12
|
Exness-Real9
|8.77 × 191
Keine Bewertungen