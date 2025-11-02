SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Morphin Funds
Neni Arwanda

Morphin Funds

Neni Arwanda
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 295%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
37 (71.15%)
Verlusttrades:
15 (28.85%)
Bester Trade:
230.80 USD
Schlechtester Trade:
-39.87 USD
Bruttoprofit:
2 308.46 USD (1 923 924 pips)
Bruttoverlust:
-191.04 USD (74 022 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (499.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
645.23 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.62
Trading-Aktivität:
78.52%
Max deposit load:
18.63%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
24.99
Long-Positionen:
34 (65.38%)
Short-Positionen:
18 (34.62%)
Profit-Faktor:
12.08
Mathematische Gewinnerwartung:
40.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-48.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-48.47 USD (2)
Wachstum pro Monat :
243.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.43 USD
Maximaler:
84.72 USD (4.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.65% (84.72 USD)
Kapital:
40.05% (497.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 34
GBPJPYm 8
USDJPYm 3
EURJPYm 2
EURUSDm 2
BTCUSDm 1
EURAUDm 1
EURNZDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.2K
GBPJPYm -72
USDJPYm -7
EURJPYm -27
EURUSDm 9
BTCUSDm 26
EURAUDm 13
EURNZDm 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.6M
GBPJPYm -9.7K
USDJPYm 182
EURJPYm -4.3K
EURUSDm 893
BTCUSDm 259K
EURAUDm 974
EURNZDm 823
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +230.80 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +499.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -48.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 20:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 07:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 23:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 16:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 15:27
Share of trading days is too low
2025.11.05 15:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 14:17
Share of trading days is too low
