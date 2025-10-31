SignaleKategorien
Marcus Cabral

AiTraderB3

Marcus Cabral
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -6%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
25 (53.19%)
Verlusttrades:
22 (46.81%)
Bester Trade:
238.00 BRL
Schlechtester Trade:
-399.00 BRL
Bruttoprofit:
1 015.00 BRL (422 pips)
Bruttoverlust:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (122.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
420.00 BRL (3)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
12.89%
Max deposit load:
1.02%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
23 (48.94%)
Short-Positionen:
24 (51.06%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.23 BRL
Durchschnittlicher Profit:
40.60 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-59.45 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-59.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-741.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-6.10%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
621.00 BRL
Maximaler:
760.00 BRL (14.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.67% (760.00 BRL)
Kapital:
7.62% (381.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
FLRY3 9
BBSE3 9
KLBN11 7
MULT3 5
TOTS3 4
B3SA3 3
TAEE11 3
EQTL3 3
BPAC11 2
ABEV3 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
FLRY3 53
BBSE3 65
KLBN11 -20
MULT3 -214
TOTS3 -107
B3SA3 -59
TAEE11 11
EQTL3 24
BPAC11 -2
ABEV3 120
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
FLRY3 26
BBSE3 101
KLBN11 -24
MULT3 -145
TOTS3 -102
B3SA3 -18
TAEE11 21
EQTL3 -5
BPAC11 -3
ABEV3 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +238.00 BRL
Schlechtester Trade: -399 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +122.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
0.25 × 4
