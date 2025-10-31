- Wachstum
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
25 (53.19%)
Verlusttrades:
22 (46.81%)
Bester Trade:
238.00 BRL
Schlechtester Trade:
-399.00 BRL
Bruttoprofit:
1 015.00 BRL (422 pips)
Bruttoverlust:
-1 308.00 BRL (525 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (122.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
420.00 BRL (3)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
12.89%
Max deposit load:
1.02%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.39
Long-Positionen:
23 (48.94%)
Short-Positionen:
24 (51.06%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.23 BRL
Durchschnittlicher Profit:
40.60 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-59.45 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-59.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-741.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-6.10%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
621.00 BRL
Maximaler:
760.00 BRL (14.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.67% (760.00 BRL)
Kapital:
7.62% (381.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|FLRY3
|9
|BBSE3
|9
|KLBN11
|7
|MULT3
|5
|TOTS3
|4
|B3SA3
|3
|TAEE11
|3
|EQTL3
|3
|BPAC11
|2
|ABEV3
|2
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|FLRY3
|53
|BBSE3
|65
|KLBN11
|-20
|MULT3
|-214
|TOTS3
|-107
|B3SA3
|-59
|TAEE11
|11
|EQTL3
|24
|BPAC11
|-2
|ABEV3
|120
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|FLRY3
|26
|BBSE3
|101
|KLBN11
|-24
|MULT3
|-145
|TOTS3
|-102
|B3SA3
|-18
|TAEE11
|21
|EQTL3
|-5
|BPAC11
|-3
|ABEV3
|46
Bester Trade: +238.00 BRL
Schlechtester Trade: -399 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +122.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -59.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
XPMT5-PRD
|0.25 × 4
Mean Reverse AI
Keine Bewertungen