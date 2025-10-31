- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 194
Gewinntrades:
586 (49.07%)
Verlusttrades:
608 (50.92%)
Bester Trade:
16 568.38 USD
Schlechtester Trade:
-7 265.02 USD
Bruttoprofit:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Bruttoverlust:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (4 800.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 023.48 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
67.65%
Max deposit load:
5.43%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.58
Long-Positionen:
693 (58.04%)
Short-Positionen:
501 (41.96%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
18.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
323.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-276.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
89 (-1 185.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 075.93 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 675.19 USD
Maximaler:
37 522.16 USD (87.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.61% (1 065.15 USD)
Kapital:
20.30% (2 379.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1192
|archived
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|21K
|archived
|408
|XAUUSD
|352
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-6.4M
|archived
|0
|XAUUSD
|175
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
|
20M 40M 60M 80M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16 568.38 USD
Schlechtester Trade: -7 265 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 800.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 185.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
