SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Anubis Robot
Murodillo Eshkuvvatov

Anubis Robot

Murodillo Eshkuvvatov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
FBS-Real-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 194
Gewinntrades:
586 (49.07%)
Verlusttrades:
608 (50.92%)
Bester Trade:
16 568.38 USD
Schlechtester Trade:
-7 265.02 USD
Bruttoprofit:
189 623.59 USD (37 608 983 pips)
Bruttoverlust:
-167 849.99 USD (44 002 345 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (4 800.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 023.48 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
67.65%
Max deposit load:
5.43%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.58
Long-Positionen:
693 (58.04%)
Short-Positionen:
501 (41.96%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
18.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
323.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-276.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
89 (-1 185.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23 075.93 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 675.19 USD
Maximaler:
37 522.16 USD (87.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.61% (1 065.15 USD)
Kapital:
20.30% (2 379.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1192
archived 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 21K
archived 408
XAUUSD 352
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -6.4M
archived 0
XAUUSD 175
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16 568.38 USD
Schlechtester Trade: -7 265 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 800.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 185.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
noch 123 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
bitcoin robot Account 
Keine Bewertungen
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anubis Robot
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
1
USD
10
99%
1 194
49%
68%
1.12
18.24
USD
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.