Quang Duc Nguyen

Gold Vip Duc Nguyen

Quang Duc Nguyen
0 Bewertungen
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -53%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 948
Gewinntrades:
6 604 (73.80%)
Verlusttrades:
2 344 (26.20%)
Bester Trade:
3 447.82 USD
Schlechtester Trade:
-3 332.00 USD
Bruttoprofit:
72 576.20 USD (2 923 745 pips)
Bruttoverlust:
-67 809.56 USD (2 893 651 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (160.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 881.93 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
47.68%
Max deposit load:
142.24%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
4 605 (51.46%)
Short-Positionen:
4 343 (48.54%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-24 050.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24 050.20 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-86.64%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 510.99 USD
Maximaler:
24 077.51 USD (49.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.34% (24 050.20 USD)
Kapital:
86.19% (12 449.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 8948
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P 32K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 447.82 USD
Schlechtester Trade: -3 332 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +160.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24 050.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrimeGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.