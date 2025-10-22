SignaleKategorien
Mingze Yang

PR30 00001

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
767
Gewinntrades:
508 (66.23%)
Verlusttrades:
259 (33.77%)
Bester Trade:
42.75 USD
Schlechtester Trade:
-36.32 USD
Bruttoprofit:
1 848.56 USD (1 401 957 pips)
Bruttoverlust:
-1 554.34 USD (1 418 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (73.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.37 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
4.15%
Max deposit load:
20.46%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
2.21
Long-Positionen:
317 (41.33%)
Short-Positionen:
450 (58.67%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-124.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.16 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
133.11 USD (11.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.23% (133.11 USD)
Kapital:
31.35% (371.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 767
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 294
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.75 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
noch 374 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 06:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 05:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 21:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Kopieren

