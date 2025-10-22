- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
767
Gewinntrades:
508 (66.23%)
Verlusttrades:
259 (33.77%)
Bester Trade:
42.75 USD
Schlechtester Trade:
-36.32 USD
Bruttoprofit:
1 848.56 USD (1 401 957 pips)
Bruttoverlust:
-1 554.34 USD (1 418 800 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (73.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.37 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
4.15%
Max deposit load:
20.46%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
97
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
2.21
Long-Positionen:
317 (41.33%)
Short-Positionen:
450 (58.67%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-124.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.16 USD (6)
Wachstum pro Monat :
5.73%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
133.11 USD (11.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.23% (133.11 USD)
Kapital:
31.35% (371.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|767
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|294
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-17K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Bester Trade: +42.75 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
