Maulana Rifai

Ngerok Speed

Maulana Rifai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
Exness-MT5Real28
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
10 (21.27%)
Verlusttrades:
37 (78.72%)
Bester Trade:
18.85 USD
Schlechtester Trade:
-5.01 USD
Bruttoprofit:
78.48 USD (58 148 pips)
Bruttoverlust:
-73.77 USD (95 905 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (21.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.48 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
4.15%
Max deposit load:
86.55%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
0.17
Long-Positionen:
12 (25.53%)
Short-Positionen:
35 (74.47%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-26.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.51 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-6.56%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.62 USD
Maximaler:
28.27 USD (34.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.25% (28.27 USD)
Kapital:
9.30% (3.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 38
BTCUSDm 3
USDJPYm 3
GBPJPYm 2
EURUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -5
BTCUSDm -5
USDJPYm 10
GBPJPYm 6
EURUSDm -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -4.7K
BTCUSDm -34K
USDJPYm 361
GBPJPYm 486
EURUSDm -36
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.85 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

My Trading Journey

Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 18:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 12:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 11:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 18:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 11:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 08:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:100
2025.10.20 04:01
Share of trading days is too low
