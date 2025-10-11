SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / FibMaster
Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster

Phinnustda Warrarungruengskul
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
Tickmill-Live
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
45 (43.26%)
Verlusttrades:
59 (56.73%)
Bester Trade:
159.62 USD
Schlechtester Trade:
-115.13 USD
Bruttoprofit:
1 264.88 USD (2 352 688 pips)
Bruttoverlust:
-1 079.35 USD (2 383 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (276.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
276.35 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
90.97%
Max deposit load:
10.67%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
61 (58.65%)
Short-Positionen:
43 (41.35%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-90.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.58 USD (6)
Wachstum pro Monat :
12.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
217.80 USD
Maximaler:
403.29 USD (18.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.12% (403.29 USD)
Kapital:
3.56% (70.94 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US500 37
XAUUSD 26
BTCUSD 20
GBPUSD 15
GBPJPY 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US500 157
XAUUSD 16
BTCUSD -6
GBPUSD 18
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US500 27K
XAUUSD 3.6K
BTCUSD -62K
GBPUSD 489
GBPJPY -39
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +159.62 USD
Schlechtester Trade: -115 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +276.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 4
ICMarkets-MT5
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.67 × 3
itexsys-Platform
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
1.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.15 × 1112
Exness-MT5Real5
2.46 × 100
ICMarketsSC-MT5
2.67 × 138
Aglobe-Live
3.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 11
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
FusionMarkets-Live
3.50 × 2
noch 50 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 17:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 14:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.15 18:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 01:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 01:01
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.11 01:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.11 01:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.