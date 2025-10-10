SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PIF Calm Harbor
Igor Gots

PIF Calm Harbor

Igor Gots
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 40%
RoboForex-Pro-6
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
137
Gewinntrades:
99 (72.26%)
Verlusttrades:
38 (27.74%)
Bester Trade:
36.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.16 USD
Bruttoprofit:
702.19 USD (28 948 pips)
Bruttoverlust:
-680.30 USD (17 159 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (48.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.60 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
2.51%
Max deposit load:
30.26%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
88 (64.23%)
Short-Positionen:
49 (35.77%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-35.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-113.59 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.82%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.12 USD (55.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.50% (51.83 USD)
Kapital:
6.66% (77.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 101
.JP225Cash 22
USDJPY 11
XAGUSD 2
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 94
.JP225Cash 43
USDJPY -67
XAGUSD -53
WTI 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.4K
.JP225Cash 7.8K
USDJPY -934
XAGUSD -528
WTI 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1722
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen 



Automated gold trading. No grids or martingale.
There is a Take Profit and Stop Loss.


Minimum deposit 100 USD





Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 17:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 15:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.85% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 18:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 13:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PIF Calm Harbor
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
1.1K
USD
12
98%
137
72%
3%
1.03
0.16
USD
19%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.