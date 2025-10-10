- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
137
Gewinntrades:
99 (72.26%)
Verlusttrades:
38 (27.74%)
Bester Trade:
36.32 USD
Schlechtester Trade:
-47.16 USD
Bruttoprofit:
702.19 USD (28 948 pips)
Bruttoverlust:
-680.30 USD (17 159 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (48.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.60 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
2.51%
Max deposit load:
30.26%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.14
Long-Positionen:
88 (64.23%)
Short-Positionen:
49 (35.77%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-35.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-113.59 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.82%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
151.12 USD (55.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.50% (51.83 USD)
Kapital:
6.66% (77.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|.JP225Cash
|22
|USDJPY
|11
|XAGUSD
|2
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|94
|.JP225Cash
|43
|USDJPY
|-67
|XAGUSD
|-53
|WTI
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.4K
|.JP225Cash
|7.8K
|USDJPY
|-934
|XAGUSD
|-528
|WTI
|50
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +36.32 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1722
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Automated gold trading. No grids or martingale.
Minimum deposit 100 USD
Automated gold trading. No grids or martingale.There is a Take Profit and Stop Loss.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
40%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
12
98%
137
72%
3%
1.03
0.16
USD
USD
19%
1:500